Кабмин ожидает роста доходов местных бюджетов до 185 миллиардов
На следующий год в проекте госбюджета правительство заложило более 250 млрд грн доходов местных бюджетов.
Правительство ожидает роста доходов местных бюджетов по итогам 2017 года до 185 млрд грн со 144 млрд грн по итогам 2016 года.
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Об этом сообщила пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион) со ссылкой на главу ведомства Геннадия Зубко.
По его словам, на следующий год в проекте госбюджета правительство заложило более 250 млрд грн доходов местных бюджетов. Новыми источниками поступлений в местные бюджеты станут часть платы за лицензирование выпуска и проведения лотерей, и будет сохранена норма по акцизу с произведенного и импортированного топлива.
«Что касается государственных программ, которые будут направлены на местное самоуправление на следующий год, на государственный фонд регионального развития вместе с субвенциями на объединенные территориальные громады - до 10 млрд грн, также предполагается субвенция на развитие сельской медицины - 4 млрд грн, секторальная поддержка ЕС в размере 600 млн грн и субвенция на развитие спортивной инфраструктуры», - цитируются в сообщении слова Зубко.
Как сообщал УНИАН, доходы местных бюджетов в Украине благодаря реформе децентрализации выросли в 2016 году на 44% по сравнению с 2015 годом - до 144 млрд грн.
Собственные доходы бюджетов 159 объединенных территориальных общин за 2016 год выросли более чем в три раза по сравнению с 2015 годом - до 3,3 млрд грн.