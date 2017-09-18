Госбюджет 2018: на содержание Порошенко и Банковой хотят потратить на полмиллиарда больше, чем в 2017 году

В государственном бюджете на 2018 год сумма расходов на статью "Государственное управление делами", которая предусматривает расходы на содержание Института президента и сопутствующие программы, выросла на 1 миллиард гривень по сравнению с 2017-м годом, до 2,1 млрд грн. Об этом в Facebook написал нардеп Сергей Лещенко.

Согласно его сообщению, непосредственно на "обеспечение деятельности президента и администрации президента" в следующем году планируется потратить 1 млрд грн.

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"Статья "Государственное управление делами", то есть расходы на содержание института президента и сопутствующие программы, такие как санатории или награды - 2,1 миллиарда гривень. То есть за текущий год статья расходов "Государственное управление делами" выросла ровно на 1 миллиард (!). Если почитать постатейную роспись этих двух миллиардов, то больше всего выросли расходы на содержание Порошенко и Банковой - "обеспечение деятельности президента и администрации президента". В 2017 году она составляет 453 миллиона. В 2018 планируется потратить - миллиард!", - написал Лещенко.

Он добавил, что исходя из этого, "за год расходы на президента растут на 100 процентов".