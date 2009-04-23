Рубль укрепился к бивалютной корзине

Рубль укрепился в среду к бивалютной корзине (0,55 доллара и 0,45 евро) почти на 20 копеек после двухдневного снижения. Поводом для позитивной динамики послужила стабилизация цен на нефть, которые в начале недели упали на 8%, сообщает РИА Новости..

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по рыночным курсам, составила на 17.00 мск среды 38,51 рубля против 38,70 рубля на закрытии во вторник.

На фоне укрепления европейской валюты на Forex до 1,30 с 1,29 доллара накануне, на ММВБ доллар снизился к рублю по итогам торгов расчетами "завтра" на 22 копейки по сравнению с предыдущим закрытием - до 33,98 рубля, евро - на 17 копеек - до 44,04 рубля.

Объем сделок парой доллар-рубль расчетами "завтра" составил 2,5 миллиарда долларов.

"Торги носили сугубо спекулятивный характер. Поводом для укрепления рубля могла послужить стабилизация на рынке нефти и торги на рынке акций в положительной зоне. Это оказало поддержку рублю", - отмечает начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов.

В четверг ситуация на российском валютном рынке по-прежнему будет определяться внешними факторами, а также возможными продажами валюты под уплату НДПИ (до 25 апреля).