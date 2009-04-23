Иена в мире растет к евро и доллару

Курс иены укрепляется по отношению к евро и доллару в течение второй сессии подряд на фоне ожиданий относительно того, что американские банки сообщат о новых убытках, что, в свою очередь, стимулирует спрос на японскую валюту, сообщает k2kapital..

На курс иены также положительно повлияли корпоративные новости из США, согласно которым пятый по величине американский банк Morgan Stanley понес убытки, размер которых оказался выше ожиданий аналитиков.

Менее удачно ситуация складывается для британского фунта стерлингов. Курс британской валюты снижается вследствие ожидания публикации макроэкономической статистики. В частности, аналитики ожидают, что доклад по национальному ВВП покажет, что экономика страны в I квартале текущего года продемонстрировала спад в размере 1,5%.

Курс евро по отношению к иене составляет в настоящее время 126,99 иены, а не 127,48 иены, как в предыдущую сессию. Курс японской валюты по отношению к американской составляет 97,79 иены за доллар против 98,01 иены за доллар в предыдущую сессию. Курс доллара по отношению к евро составляет 1,2986 долл. за евро против 1,3005 долл. в предыдущую торговую сессию.