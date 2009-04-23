Credit Suisse получил прибыль в 1,7 млрд. долл.

Один из крупнейших швейцарских банков, банк Credit Suisse, в минувшем квартале получил прибыль в размере 2 млрд. швейцарских франков (1,7 млрд. долл.), тогда в январе-марте прошлого года понес чуть большие по размеру убытки, сообщает k2kapital..

В распространенном сегодня пресс-релизе банка говорится также о том, что выручка за отчетный квартал выросла почти в 3 раза (до 8,1 млрд. франков). В январе-марте Credit Suisse получил также операционную прибыль в размере 586 млн. франков, тогда как в I кв. 2008 года банк понес операционные убытки, превышающие эту цифру почти в три раза.

Представленные показатели оказались для аналитиков, которые ожидали гораздо более скромных финансовых показателей, весьма приятным сюрпризом. Кроме того, Credit Suisse изменил в сторону повышения свой прогноз на весь текущий год. Банк объявил о том, что настроен весьма оптимистично относительно своих перспектив и готов бороться с негативным влиянием мирового финансового кризиса.