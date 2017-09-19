Нацбанк в следующем году обяжут перечислить в казну почти 48 миллиардов гривень

Утвержденный Кабинетом министров и обнародованный Верховной Радой проект государственного бюджета Украины на 2018 год предполагает перечисление прибыли Национального банка в казну на сумму не менее 47,824 млрд грн.

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Как отмечается в проекте, Нацбанк будет перечислять средства после подтверждения своей годовой отчетности внешним аудитом и утверждения советом в соответствии с графиком, установленным Министерством финансов.

Ранее в НБУ сообщали, что прогнозный уровень прибыли регулятора к перечислению в госбюджет в 2018 году составляет 47,8 млрд грн, однако этот показатель может измениться по результатам годового аудита и репрофайлинга правительственных облигаций в портфеле НБУ, проведение которого ожидается до конца текущего года.

Прибыль НБУ к перечислению в госбюджет в 2017 году составила 44,379 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте 15 сентября проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в 77,9 млрд грн, доходами в сумме 877 млрд грн и расходами на 948 млрд грн.

Предельный объем госдолга на 31 декабря 2018 года установлен в сумме 1,999 трлн грн, гарантированного государством долга – 747,6 млрд грн, что в сумме по оценкам правительства составляет 84,6% ВВП.

Бюджет-2017 разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.