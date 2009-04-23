Goldman Sachs: кризис усилит позиции Китая в мире

Нынешний кризис чрезвычайно полезен для Китая и его роли в мире, пишет 22 апреля в Financial Times главный экономист Goldman Sachs Джим О’Нил (Jim O’Neill), сообщает k2kapital..

В среду аналитики Goldman повысили прогнозы по Китаю на 2009 и 2010 годы. Теперь они предсказывают темпы роста на уровне 8,3% и 10,9% соответственно по сравнению с 6,0% и 9,0%. Причина их оптимизма в том, что после банкротства Lehman и обострения кризиса, нанесшего удар по глобальной торговле, власти Китая быстро отреагировали на ситуацию. О’Нил отмечает три политические инициативы, которые уже начинают приносить плоды.

Во-первых, в ноябре власти начали масштабную финансовую экспансию, в центре которой расходы на инфраструктуру. Во-вторых, правительство объявило о планах по созданию полисов медицинского страхования, покрывающих все расходы на медицинское обслуживание для жителей сельской местности. Правительство рассчитывает осуществить этот план для 90% сельских жителей к 2011 году. Это приведет к значительному снижению уровня сбережений, который в Китае очень высок, и стимулирует потребление, считает О’Нил. В-третьих, Центробанк Китая временно ослабил жесткие финансовые ограничения, действовавшие в течение двух предыдущих лет.

Эти меры, отмечает О’Нил, создали условия для быстрого роста внутреннего спроса в 2009-2010 годах. В течение двух ближайших лет, прогнозирует он, Китай, вполне вероятно, обгонит Японию и станет второй крупнейшей экономикой мира.