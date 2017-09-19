В Минфине рассказали, куда пойдут деньги от первого с 2014 года выпуска облигаций внешнего госзайма

Министерство финансов направит средства от размещения облигаций внешнего государственного займа Украины на 3 млрд долл. за вычетом расходов на выкуп еврооблигаций 2015 года, что составляет 1,318 млрд долл., на финансирование общего фонда госбюджета.

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Согласно утвержденным Кабинетом министров условиям размещения еврооблигаций Украины на 3 млрд долл., в рамках выпуска будут эмитированы бумаги на 1,682 млрд долл. для обмена и/или выкупа облигаций внешних госзаймов Украины 2015 года и выплаты начисленных процентов по этим бумагам.

«Остальные поступления от нового выпуска будут использованы для финансирования общего фонда государственного бюджета», - сообщается на сайте Министерства финансов.

Министерство ожидает поступлений средств в результате первого с 2014 года выпуска облигаций внешнего государственного займа на 3 млрд долл. 25 сентября 2017 года.

«Ожидается, что новому выпуску будет присвоен рейтинг не ниже «B-» рейтинговым агентством Standard & Poor's и «B-» рейтинговым агентством Fitch», - отметили в Минфине.

Комментируя сделку, министр финансов Александр Данилюк назвал ее важным событием в макроэкономической и финансовой истории Украины. «Это результат напряженной работы и преданности украинского народа и объединенных усилий президента Украины, правительства и парламента, которые кардинально изменили нашу страну в течение последних трех лет», - сказал он.

По информации Минфина, главными организаторами сделки выступили BNP Paribas, Goldman Sachs и J.P. Morgan.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября поздно вечером президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 млрд долл. на 15 лет.

Согласно утвержденным Кабинетом министров условиям размещения еврооблигаций на 3 млрд долл., их погашение будет проводиться равными частями по 25% номинала, а процентный доход будет выплачиваться ежегодно, начиная с 25 марта 2018 года, по ставке 7,375% годовых.

По предварительному проспекту эмиссии еврооблигаций Украины, в ближайшие 5 лет нашей стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам 64,196 млрд долл.