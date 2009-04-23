Чистая прибыль ВТБ в 2008 г упала в семь раз

Чистая прибыль ВТБ (Россия) по МСФО в 2008 г составила 212 млн долл по сравнению с 1,5 млрд долл в 2007 г., сообщает ПРАЙМ-ТАСС.

Активы группы ВТБ увеличились на 36% до 126 млрд долл по сравнению с 92,6 млрд долл в 2007 г. Поддержка, полученная группой от правительства РФ, позволила существенно укрепить позиции ВТБ как в корпоративном, так и в розничном сегменте бизнеса.

Кредитный портфель ВТБ увеличился на 50,3% до 90,2 млрд долл благодаря значительному приросту как корпоративных, так и розничных кредитов.

Объем средств, привлеченных от клиентов, составил 37,5 млрд долл. Cредства физических лиц увеличились на 12,8% - до 12,1 млрд долл. Средства на счетах корпоративных клиентов за год снизились на 3,6% до 25,5 млрд долл под влиянием значительного обесценения рубля во втором полугодии 2008 г (около 60% корпоративных депозитов ВТБ были размещены в рублях). Также на динамику этого показателя повлиял частичный отток депозитов корпоративных клиентов в условиях ограниченного доступа к другим источникам фондирования.

Доля рынка ВТБ в сегменте корпоративного кредитования увеличилась до 12,7% по сравнению с 10,7% в 2007 г.

Общий объем корпоративного кредитного портфеля группы увеличился на 47,2% - с 52,3 млрд долл на конец 2007 г до 77 млрд долл.

ОАО Банк ВТБ и его дочерние банки являются ведущей банковской группой российского происхождения, предоставляющей широкий диапазон банковских услуг и продуктов в России, некоторых странах СНГ и отдельных странах Западной Европы, Азии и Африки. По состоянию на 31 декабря 2008 г филиальная сеть группы ВТБ состояла из 1020 отделений в России, СНГ и Европе, из них 504 офиса ВТБ24. За пределами России группа ВТБ осуществляет свою деятельность через 6 дочерних банков, расположенных в СНГ (Армения, Белоруссия, Грузия, Украина, Азербайджан и Казахстан); 6 дочерних банков, расположенных в Европе (Австрия, Великобритания, Германия, Кипр, Франция и Швейцария); один дочерний банк и одну финансовую компанию в Африке (Ангола и Намибия) и ассоциированный банк во Вьетнаме. ВТБ также имеет филиал в Сингапуре, открытый дочерним банком ВТБ в Великобритании, а также филиалы в Индии и Китае.

По состоянию на 31 декабря 2008 г в группе ВТБ насчитывалось 41992 сотрудника. Правительство РФ является главным акционером банка ВТБ, владеющим 77,5% акционерного капитала в лице Федерального агентства по управлению федеральным имуществом.