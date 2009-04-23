Порошенко: НБУ следует снять ограничения на выдачу депозитов

Совет Национального банка Украины рекомендует правлению Нацбанка снять какие-либо ограничения на выдачу депозитов, открывающихся с 1 мая 2009 года. Об этом сообщил глава совета НБУ Петр Порошенко журналистам на пресс-конференции по результатам заседания совета НБУ.

Как передает корреспондент, П.Порошенко подчеркнул, что отношения по таким депозитам должны регулироваться исключительно соглашением между банком и клиентом, и если соглашение предусматривает возможность досрочного снятия депозитов, такой депозит должен возвращаться.

"Мы считаем, что такие решения будут способствовать возобновлению доверия граждан к банковской системе", - отметил П.Порошенко.

Что касается депозитов, открытых до 1 мая 2009 года, П.Порошенко отметил, что в ближайшее время выйдет официальное разъяснение юридического департамента НБУ относительно выдачи таких депозитов.

"Поскольку ссылки на ограничения по этим депозитам не на собственное соглашение с клиентом, а на Национальный банк очень часто являются неоправданными", - пояснил П.Порошенко.