Турция и Россия начали рассчитываться в нацвалютах

Один из крупнейших турецких банков Garanti стал первой банковской структурой страны, перешедшей к взаиморасчетам с Россией в рублях, сообщает РИА Новости..

Инициативу перехода к национальным валютам во взаимных расчетах выдвинул президент Турции Абдуллах Гюль во время состоявшегося в феврале этого года визита в Россию. В Москве проявили к ней интерес.

В деловых кругах Турции идею перехода к торговле в рублях и турецких лирах сразу поддержали, назвав ее выгодной и перспективной. В то же время представители турецкого делового мира указали на необходимость скорейшего совершенствования правовой базы, позволяющей перейти к новой форме взаиморасчетов.

Россия и Турция являются крупнейшими торговыми партнерами, товарооборот которых по итогам 2008 года достиг 34 миллиардов долларов.

"Банк Garanti будет использовать рубль для посредничества при проведении операций экспорта и импорта", - говорится в распространенном в четверг сообщении для прессы банка. В пресс-релизе подчеркивается, что Garanti стал первым турецким банком, начавшим использовать российский рубль.

Президент Турецкого центра международных отношений и стратегического анализа (TURKSAM) Синан Оган считает, что переход России и Турции к взаиморасчетам в национальных валютах будет выгоден двум странам, особенно в период мирового финансового кризиса.

Собеседник полагает, что на начальной стадии около 7-15% от объемов расчетов в двусторонней торговле может осуществляться в национальных валютах. "В средней и длительной перспективе эта пропорция может возрасти", - сказал Оган.