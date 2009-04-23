Банк России снижает ставку рефинансирования

Совет директоров Банка России сегодня принял решение о снижении с 24 апреля 2009 г ставки рефинансирования с 13% до 12,5% годовых, а также процентных ставок по операциям, проводимым Банком России. Об этом сообщил сегодня департамент внешних и общественных связей ЦБР, сообщает ПРАЙМ-ТАСС..

Премьер-министр РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам 22 апреля заявил, что замедление инфляции позволяет рассчитывать на снижение ставки рефинансирования Банка России. По словам вице-премьера – министра финансов РФ Алексея Кудрина, на совещании у В.Путина председатель ЦБР Сергей Игнатьев согласился с такой позицией.

Ранее руководители ЦБР сообщали, что после снижения темпов роста инфляции ЦБР подумает о снижении ставки рефинансирования. Первый заместитель председателя ЦБР Алексей Улюкаев заявил 15 апреля, что официальный прогноз инфляции по итогам года составляет не более 13%, но, по его мнению, она будет ниже 13%. Он добавил, что будет не разовая демонстративная акция по снижению ставки рефинансирования, а "начало некоего движения в сторону снижения ставок".

В то же время А.Улюкаев отметил, что "мы не можем бежать быстрее паровоза, и искусственное понижение ставок может создать некомфортную ситуацию с точки зрения депозитов в банках". "Но думаю, что нам удастся достичь баланса", - сказал он.

Нынешнее изменение ставки рефинансирования ЦБР является первым по счету в текущем году. Ставка рефинансирования ЦБР в размере 13% годовых действовала с 1 декабря 2008 г по 23 апреля 2009 г, с 12 по 30 ноября 2008 г. она составляла 12% годовых.

В период с 14 июля по 11 ноября 2008 г ставка составляла 11% годовых. С 10 июня она была повышена с 10,5% до 10,75% годовых, с 29 апреля – с 10,25% до 10,5% годовых, с 4 февраля – с 10% до 10,25% годовых. Ставка рефинансирования в размере 10% годовых действовала в период с 19 июня 2007 г по 3 февраля 2008 г.

Ставка рефинансирования - инструмент денежно-кредитного регулирования, с помощью которого Банк России воздействует на ставки межбанковского рынка, а также ставки по депозитам юридических и физических лиц и кредитам, предоставляемым им кредитными организациями.