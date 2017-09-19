Правовой режим Bitcoin в Украине

С каждым годом криптовалюты играют все более заметную роль в международном бизнесе и мировой экономике. Все больше торговцев, причем как Интернет-магазинов, так и стационарных точек продаж, вынуждены учитывать реалии делового мира, идти навстречу пожеланиям своих клиентов и готовы принимать к оплате еще совсем недавно мало кому известный Bitcoin. С этими тенденциями вынуждены считаться и финансовые регуляторные органы целого ряда стран, позиция которых по вопросам использования цифровых валют в финансовых транзакциях становится все более позитивной.

Вместе с тем, с юридической точки зрения сам Bitcoin может трактоваться по-разному

Вместе с тем, с юридической точки зрения сам Bitcoin может трактоваться по-разному: в одних странах криптовалюта может рассматриваться как «виртуальный товар», который передается в обмен на другой товар, в других – как инвестиционный актив, биржевой актив или валютная ценность, в третьих – как нематериальный актив (нематериальная ценность), в четвертых – как расчетная денежная единица или даже альтернативное платежное средство (в частности, в Эстонии Bitcoin признан альтернативным платежным средством, причем есть намерения запустить свою национальную криптовалюту Estcoin, которая будет функционировать наравне в евро).

На сегодняшний день в Украине отсутствуют какие-либо законодательные нормы, которые бы определяли правовой режим криптовалют. Позицию банковского регулятора и Государственной фискальной службы Украины относительно возможности использования криптовалют нельзя назвать позитивной. Так, в Разъяснениях НБУ относительно правомерности использования в Украине «виртуальной валюты/криптовалюты» Bitcoin от 10 ноября 2014 года говорится, что Нацбанк рассматривает Bitcoin как денежный суррогат, который не имеет обеспечения реальной стоимостью. НБУ предостерегает, что международное распространение таких платежей делает данную категорию услуг привлекательной для противоправных действий, в том числе, для отмывания денег, полученных преступным путем или финансирования терроризма.

Тем не менее, даже такая всецело негативная позиция НБУ вовсе не означает юридического запрета на совершение каких-либо трансакций с Bitcoin, ибо она не подкреплена законодательной базой. Регуляторные органы не вправе подменять собой высший законодательный орган страны. До тех пор, пока операции с Bitcoin законодательно не запрещены (а такой сценарий крайне маловероятен), участники финансовых отношений могут их осуществлять, руководствуясь, в частности, принципом свободы предпринимательской деятельности, которая не запрещена законом, и принципом свободы договора, предусматривая в своих договорах в качестве оплаты, в частности, пополнение баланса Bitcoin-кошелька продавца.

Банковский регулятор понимает, что полностью отрицать международный опыт использования цифровых валют в расчетах уже невозможно

Банковский регулятор понимает, что полностью отрицать международный опыт использования цифровых валют в расчетах, равно как и бурный рост их популярности, уже невозможно. Вряд ли стоит опровергать тот факт, что Украина постепенно становится частью виртуального пространства Bitcoin. Видимо, в свете таких тенденций, НБУ решил продемонстрировать свою готовность к диалогу по вопросам обращения криптовалют. Как сообщалось на сайте Нацбанка, для выработки совместной позиции касательно правового статуса Bitcoin и его регулирования НБУ инициировал диалог с Министерством финансов, Государственной фискальной службой, Государственной службой финансового мониторинга, Национальной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг. Данный вопрос рассматривался на заседании Совета по финансовой стабильности, которое состоялось 31 августа 2017 года. Участники заседания пришли к заключению о необходимости проведения более тщательного анализа правового статуса Bitcoin и других криптовалют для дальнейшего их урегулирования в нормативно-правовой плоскости.

На наш взгляд, действенным решением вопросов в данной сфере могло бы стать создание эффективной системы контроля за функционированием криптовалют и выполнением операций с ними. Важным шагом в данном направлении является заимствование мирового опыта, в частности, легализация оборота криптовалют именно как валютных ценностей, признание операций с Bitcoin платежными операциями, признание законной покупки и продажи товаров и услуг в обмен на Bitcoin, по соглашению покупателя и продавца, создание правового поля для предоставления финансовых услуг по совершению операций с Bitcoin.

Правовой режим криптовалют, безусловно, должен учитывать специфику их обращения и создавать механизмы защиты участников данного сегмента финансового рынка, где даже квалифицированные инвесторы должны быть предельно осторожными, ведь конвертируемость Bitcoin никем не гарантируется, а владелец криптовалют вряд ли сможет защитить свои права в судебном порядке в случае воровства или мошенничества. При таких условиях перспективы легального использования Bitcoin и других криптовалют в Украине станут более четкими и оптимистичными.

Александр Выговский, адвокат ЮФ «Ильяшев и Партнеры»