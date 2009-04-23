Межбанк: доллар открылся ростом

Сегодня на межбанковском валютном рынке торги по доллару США открылись повышением котировок – 8,0450/8,0925 грн. против 8,0625/8,0775 грн. к закрытию торгов в среду.

Цены на российскую валюту поднялись до 0,2373/0,2393 грн., тогда как вчера пара рубль-гривна закрылась на отметке 0,2370/0,2380 грн.

Котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,4660/10,5340 грн. Вчера к закрытию торгов ценовые показатели установились на уровне 10,4300/10,4555 грн.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», на международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3012/1,3014 долл. (среда – 1,2903/1,2905 долл.).

Вчера, 22 апреля, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре доллар-гривня с котировками 7,70/7,90 грн.