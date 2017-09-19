Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допускает риск невыполнения бюджета на местном уровне, поскольку в результате децентрализации объем ресурсов на местах вырос, однако уровень ответственности необходимо повышать. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Читайте такжеВпервые в истории: Кабмин ожидает роста доходов бюджета-2018 до более триллиона гривень

"Где я вижу риски? На местах. Там больше ресурсов, но ответственность надо подтягивать", - сказал Гройсман.

По словам премьера, проект бюджета на 2018 год, подготовленный правительством, является амбициозным, и ради его принятия правительство готово согласиться на приоритетное финансирование отдельных отраслей.

"Наш бюджет - да, очень амбициозный. И нам надо ставить высокую планку. На что я готов ради принятия документа? Возможно, согласиться на приоритетное финансирование отдельных отраслей. Но на уступки с совестью - не пойду никогда", - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, 18 сентября поздно вечером президент Петр Порошенко сообщил, что Украина вышла на рынок заимствований и привлекла 3 миллиарда долларов на 15 лет.

Согласно утвержденным Кабинетом министров условиям размещения еврооблигаций на 3 миллиарда долларов, их погашение будет проводиться равными частями по 25% номинала, а процентный доход будет выплачиваться ежегодно, начиная с 25 марта 2018 года, по ставке 7,375% годовых.

По предварительному проспекту эмиссии еврооблигаций Украины, в ближайшие 5 лет нашей стране предстоит выплатить по внешним и внутренним долгам 64,196 миллиарда долларов.