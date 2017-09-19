Кабмин надеется на принятие Радой госбюджета-2018 до декабря

Кабинет министров надеется на качественную дискуссию и принятие Верховной Радой государственного бюджета Украины на 2018 год до декабря, заявила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в ходе брифинга.

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"Мы надеемся, что в декабре будем иметь бюджет и понятные перспективы как для бюджетных организаций, так и для бизнеса в целом", - сказала Маркарова.

По ее словам, активная работа над проектом с профильным парламентским комитетом начнется в эту пятницу.

Маркарова подчеркнула, что ключевым отличием нового бюджета является отсутствие сопутствующих изменений в налоговое законодательство, как это практиковалось ранее, кроме повышения акцизов.

Также она заверила, что правительственный проект в полной мере отражает потребности на следующий год для финансирования пенсионной, образовательной и медицинской реформ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте 15 сентября проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в 77,9 миллиарда гривень, доходами в сумме 877 миллиардов гривень и расходами на 948 миллиардов гривень.

Предельный объем госдолга на 31 декабря 2018 года установлен в сумме 1,999 триллиона гривень, гарантированного государством долга – 747,6 миллиарда гривень, что в сумме по оценкам правительства составляет 84,6% ВВП.

Бюджет-2017 разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы с прогнозируемыми показателями роста экономики в 3%, 3,6% и 4%.