Коллекторы недовольны проектом закона об их деятельности

Коллекторы недовольны редакцией проекта закона о деятельности коллекторских агентств в Украине. Они отмечают необходимость в регулировании рынка, а не в его ограничении со стороны государства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный директор компании «Независимое коллекторское агентство» Кирилл ЦИПРИВУЗ сегодня во время пресс-конференции.

По его словам, одним из проблемных вопросов в данном законопроекте является лицензирование. «На наш взгляд, да и по аналогии с другими странами, лицензирование – это предмет для неофициальных поборов. Оно может существовать в разных видах», - сказал К. ЦИПРИВУЗ.

Он отметил, что интересы должников и кредиторов в проекте закона «не просматриваются». «Там не в совершенстве прописаны обязательства и права должников. У нас возникают в связи с этим определенные опасения», - отметил коллектор.

По его мнению, принятие закона в нынешней редакции будет фактором, который подтолкнет некоторые компании или сегмент рынка к тому, чтобы перейти в тень.

«Мы и так знаем, что есть рейдерские атаки… А помимо этого появятся организации, которые будут работать, применяя альтернативные методы», - считает участник рынка.

Коллекторы настаивают на четкости регулирования рынка их деятельности – определении прав и обязанностей всех заинтересованных сторон. «Мы бы не хотели говорить об ограничениях субъектов рынка, что вводится понятием лицензирования. Поэтому мы бьем тревогу, чтобы сейчас нас услышали и рынок развивался так, как это было до сегодняшнего дня», - подчеркнул К. ЦИПРИВУЗ.

По мнению директора компании «Дельта-М» Вячеслава ГОЛУБА, в проекте закона также прописаны объемные формулировки в области программного обеспечения, жесткие условия по поводу штата сотрудников коллекторских компаний, что также ограничивает деятельность коллекторских агентств.

Как сообщал УНИАН, в конце марта рабочая группа при Министерстве юстиции завершила разработку проекта закона, призванного законодательно урегулировать деятельность коллекторских организаций в Украине.

В ходе заседания рабочей группы министр юстиции Николай ОНИЩУК отметил, что закон должен установить разумный баланс между легализацией деятельности коллекторов, которые как посредники способствуют урегулированию проблем неплатежей и возврату банковских кредитов, а также соблюдению законных прав и интересов лиц, попадающих в сферу их деятельности. Кроме того, рабочая группа должна принять решение по поводу путей законодательного урегулирования этого вопроса.

В частности, по словам Н.ОНИЩУКА, это возможно осуществить путем инициирования внесения изменений в статью 9 Закона Украины “О лицензировании определенных видов хозяйственной деятельности“, а в дальнейшем по решению правительства утвердить условия осуществления коллекторской деятельности.

Вероятным является также принятие отдельного закона о коллекторской деятельности в Украине, хотя этот путь может занять намного больше времени.

Договоренности о создании соответствующей рабочей группы были достигнуты 3 марта во время встречи министра юстиции с представителями коллекторских организаций. В ее состав вошли представители Минюста, НБУ, Ассоциации украинских банков и ряда организаций, которые осуществляют коллекторскую деятельность.