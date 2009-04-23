Прибыль банка «Таврика» уменьшилась

По итогам первого квартала 2009 года чистая прибыль АБ «Таврика» уменьшилась на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 592 тыс. грн.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» (№73 от 23 апреля 2009 г.).

Согласно сообщению, активы банка в январе-марте т.г. сократились почти на 1% и составили 1 млрд. 906 млн. 508 тыс. грн., обязательства также уменьшились почти на 1% – до 1 млрд. 705 млн. 628 тыс. грн., собственный капитал – на 0,6%, до 200 млн. 880 тыс. грн.

Уставный капитал банка в первом квартале не изменился и составляет 140 млн. грн.

Справка УНИАН. АБ «Таврика» создан в 1991 г.

Согласно данным Нацбанка Украины, на 1 января 2009 года акциями банка владели: ЗАО «Торговый дом «Артбухта» (прямое участие – 7,0906%, опосредованное – 6,4492%), ЗАО «Крымспецсервис» (прямое участие – 7,066%, опосредованное – 6,4492%), Александр БАКАЕВ (прямое участие – 8,2857%, опосредованное – 11,4824%), Анатолий КОБЕЦ (прямое участие – 7,7143%, опосредованное – 14,2698%).