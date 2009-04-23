МВФ: мировая экономика в 2009 г сократится на 1,3%

Мировая экономика по итогам 2009 года сократится на 1,3%. Как сообщает Би-Би-Си, об этом говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ). Это первая глобальная рецессия со времен Второй мировой войны.

В январе эксперты МВФ были более оптимистичны. Тогда они предполагали, что рост мировой экономики в нынешнем году составит 0,5%.

Согласно прогнозу, ВВП Великобритании сократится на 4,1% в 2009 году и еще на 0,4% – в 2010 году. При этом спад некоторых других развитых экономик будет еще значительнее. Так, ВВП Германии сократится на 5,6%, Италии – на 4,4%, Японии – на 6,2%.

Прогноз на 2010 год для развитых стран в целом также неутешительный: МВФ полагает, что в будущем году спад остановится, однако рост не возобновится.

В докладе сказано, что нынешний кризис – "самая глубокая послевоенная рецессия". Экономический спад затронет страны, которые в общей сложности производят 75% мирового ВВП.