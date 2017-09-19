Проект госбюджета-2018 соответствует целям программы с МВФ – Минфин

Утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в Верховной Раде 15 сентября проект государственного бюджета Украины на 2018 год соответствует целям программы с Международным валютным фондом, сообщила сегодня журналистам первый замминистра финансов Оксана Маркарова.

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"Вопрос, который зависит от Кабинета министров непосредственно, – это бюджет. Тут мы чувствуем себя совершенно уверенно, потому что подготовили бюджет, который соответствует целям программы", - сказала Маркарова, говоря о предстоящем очередном приезде миссии МВФ в Киев.

В то же время она напомнила о последнем заявлении МВФ, согласно которому для очередного пересмотра программы требуется проведение пенсионной реформы, активизация приватизации госимущества и прогресс в борьбе с коррупцией.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте 15 сентября проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в 77,9 млрд грн, или в 2,4% ВВП.

Согласно отчету Международного валютного фонда по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины, бюджетный дефицит нашей страны должен составить 3% ВВП в 2017 году, 2,5% - в 2018, 2,3% – в 2019, 2,1% в 2020 и 2% в 2021 году.

Очередная миссия Фонда ожидается в Украине во второй половине сентября.