Минфин надеется получить еще один транш МВФ в этом году

16:51, 19 сентября 2017
Финансы
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Замглавы Минфина отметила, что ведомство продолжает работать над получением очередного кредита МВФ до конца этого года.

фото УНИАН

Министерство финансов надеется, что Украина получит очередной транш кредита Международного валютного фонда в текущем году, сообщила сегодня первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

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"Мы над этим работаем", - сказала Маркарова, отвечая на вопрос, возможно ли получение очередного транша в текущем году.

Представитель Минфина не стала называть конкретных сроков получения транша и приезда миссии.

«Мы рассчитываем на позитивный пересмотр и получение транша», - добавила Маркарова.

Как сообщал УНИАН, МВФ одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. в марте 2015 года. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл.

Согласно заявлению директора по коммуникациям МВФ Джерри Райса на традиционном брифинге в Вашингтоне 15 сентября, Украина для завершения четвертого пересмотра программы сотрудничества и получения пятого транша Международного валютного фонда должна утвердить пенсионную реформу, ускорить приватизацию и показать реальные результаты в борьбе с коррупцией.

Очередная миссия Фонда ожидается в Украине во второй половине сентября.

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Теги: #миссия МВФ#транш от МВФ