Нацбанк продолжает укреплять официальную гривню
Официальный курс НБУ на 20 сентября: 100 USD – 2612,6436 гривни; 100 EUR – 3127,8569 гривни; 10 RUR – 4,4969 гривни.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2612,6436 (19 сентября – 2618,0679)
100 EUR – 3127,8569 (19 сентября – 3128,0675)
10 RUR – 4,4969 (19 сентября – 4,5433)
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Как сообщал УНИАН, 19 сентября котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к закрытию торгов установились на уровне 26,13/26,15 гривни/доллар.
Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,32/31,34 гривни/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4514/0,4515 гривни/рубль.
По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1264 гривни/доллар, участники рынка к этому часу заключили 570 сделок на сумму 350,34 миллиона долларов.