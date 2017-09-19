Госбюджет не устанавливает курс гривни к доллару – Минфин

Государственный бюджет Украины не устанавливает курс гривни к доллару, и при подготовке проекта госбюджета Министерство финансов руководствовалось утвержденным правительством прогнозом, сообщила первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова в ходе брифинга.

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"Бюджет не устанавливает курс. Мы пользуемся тем прогнозом, который утвержден Кабмином", - сказала Маркарова.

Она напомнила, что консервативный прогноз Кабмина предполагает среднегодовой курс на уровне 29,3 гривни/доллар и 30,1 гривни/доллар - на конец года, однако это не означает, что курс будет таким.

"Курс является только одним из факторов расчета", - добавила Маркарова.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте 15 сентября проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в 77,9 миллиарда гривень, доходами в сумме 877 миллиардов гривень и расходами 948 миллиардов гривень.

Проект разработан на базе среднесрочной бюджетной резолюции на 2018-2020 годы c прогнозируемым средневзвешенным курсом гривни в 2017 году на уровне 27,8 гривни/доллар, 2018-м – 29,3 гривни/доллар, 2019-м – 30,5 гривни/доллар, 2020-м - 31 гривня/доллар.

В пояснительной записке к проекту госбюджета на 2018 год указано, что расчеты проведены с использованием прогнозного курса на конец года на уровне 30,1 гривни/доллар.