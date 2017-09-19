Товарооборот между Украиной и Молдовой вырос на 35% - Кубив

Товарооборот между Украиной и Молдовой по итогам первого полугодия вырос на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр экономического развития и торговли Степан Кубив на своей странице в Facebook.

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"За I полугодие товарооборот между Украиной и Молдовой вырос почти на 35%. Есть еще много перспективных сфер для сотрудничества", - сообщил Кубив по итогам заседания украинско-молдавской межправительственной комиссии по вопросам торгово-экономического сотрудничества, заседание которой прошло в Одессе.

По словам министра, стороны подписали протокол, определяющий приоритетные сферы экономического сотрудничества между странами.

"В приоритете энергетика, торговля, транспорт и инфраструктура, а также сотрудничество в промышленности и АПК", - подчеркнул Кубив.

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что Украина и Молдова имеют выгодное географическое положение и значительный логистический потенциал, который позволит обоим государствам быть надежным транзитным мостом между Азией и Европой.