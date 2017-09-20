Суверенный фонд Норвегии превысил 1 триллион долларов

Объем суверенного фонда Норвегии превысил 1 триллион долларов, что фактически в два с половиной раза превышает годовой объем внутреннего валового продукта страны.

О рекордном достижения во вторник, 19 сентября, заявил Ингве Слингстад, директор банка Norges Bank Investment Managemen, что руководит фондом, передает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

"Я не думаю, что кто-то ожидал, что фонд когда-нибудь достигнет 1 триллиона долларов, когда состоялась первая передача нефтяных доходов в мае 1996 года", - сказал Слингстад.

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По данным агентства, объем в 1 триллион был достигнут еще 12 сентября благодаря хорошему состоянию и росту фондовых рынков. Созданный в 1998 году норвежский фонд является крупнейшим в мире. Он инвестирует средства в приобретение акций и сегодня владеет долями в 9000 компаний в 77 странах мира.

Основная задача фонда - финансирование государства на случай падения прибыли от продажи нефти и газа, что обеспечивает основной доход бюджета Норвегии. Правительство страны имеет право тратить три процента стоимости фонда в год. В бюджет 2017 года заложено квоту в 2,8 процента.