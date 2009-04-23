Государственный комитет по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства) предлагает ввести бессрочные лицензии на некоторые виды деятельности.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила заместитель главы Госкомпредпринимательства Светлана СВИЩЕВА.

Она, в частности, отметила, что комитет разрабатывает список видов деятельности, на которые предлагается ввести такие лицензии, и в ближайшее время он будет подан на рассмотрение Кабинета министров.

"Однако все это сегодня связано с проблемой наполнения бюджета, поэтому я не знаю, как к этому отнесутся некоторые органы, которые беспокоятся о его наполнении", - подчеркнула С. СВИЩЕВА.

Также заместитель главы Госкомпредпринимательства отметила несколько проблемных вопросов лицензирования, в том числе увеличение срока действия некоторых лицензий, упрощение процедуры их выдачи и вопрос платы за них.