Изменения в решение Киевсовета по кредиту внесены по требованию НБУ

Исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО объяснил, что изменения в решение Киевсовета относительно обеспечения кредита для Киева векселями внесены по требованию Национального банка Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОЛУБЧЕНКО сказал во время заседания сессии Киевсовета, где по просьбе депутатов объяснял схему применения векселей в обеспечение кредита, который взял Киев.

«Как требовал Национальный банк, потому что было основное требование, что перед Нацбанком будут выставлены простые векселя, которыми мы будем закрывать этот кредит, как гарантии. Но сама процедура выдачи кредитов требует от нас сначала заключить с банками соглашение, заложить им имущество, а затем заменить это имущество соответствующим векселем. И в Нацбанк ляжет уже вексель», - сказал А.ГОЛУБЧЕНКО. По его словам, после этого имущество выйдет из-под залога.

Как пояснил А.ГОЛУБЧЕНКО, именно учитывая это, руководство столицы вынуждено, с одной стороны, «положить вексель», а с другой стороны – передать имущество. «Имущество, как только процедура будет закончена, подписана, будет заменено векселем, который попадет в Нацбанк, имущество вернется на свое место», - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 19 марта Киевсовет дала согласие на получение городом кредита в объеме 1,2 млрд. грн. с целью возмещения разницы в тарифах на тепловую энергию компании «Киевэнерго» и решения других неотложных потребностей города. Кредит берется сроком на два года.

Коммерческий банк «Альфа-банк» уже предоставил Киеву 700 млн. грн. кредита, и 200 млн. грн. кредита получено от банка «Хрещатик».

Данные средства Киев уже перечислил “Киевэнерго”.

Сегодня, 23 апреля, Киеврада Киевсовет разрешил Киевской городской государственной администрации при необходимости оформлять обязательства по кредитам, полученным в банке «Хрещатик» и «Альфа-банке», в виде как векселей, так и имущества территориальной общины.