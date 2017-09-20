Фонд гарантирования обнаружил махинации со счетами в "Радикал Банке" накануне банкротства

Фонд гарантирования вкладов физических лиц заявил об установлении фактов умышленного вмешательства в работу операционной системы «Радикал Банка» накануне признания его неплатежеспособным.

Читайте такжеСуды "воскресили" 12 неплатежеспособных банков - НБУ продолжает судиться (инфографика)

«Накануне введения временной администрации в «Радикал Банке» 9 июля 2015 года средства физических лиц в пределах гарантированной суммы «поступали» на счета еще до момента их открытия. Соответствующие операции по размещению средств регистрировались в рабочее время до 18:00, зато счета таким вкладчикам были открыты только ночью. Это свидетельствует об умышленном вмешательстве в работу операционной системы банка АБС «Б2», - сообщила пресс-служба фонда.

Как отмечается в сообщении, по журналу открытых счетов физлиц за день накануне временной администрации было открыто 503 текущих счета, или почти столько же, как за предыдущие полгода работы банка, а обязательства банка по текущим счетам физлиц по данным оборотно-сальдового баланса выросли в 7,3 раза - до 95 млн грн.

«Такие действия были направлены на документальное оформление оснований для получения гарантированных выплат от Фонда гарантирования. Проводилось дробление вкладов физлиц и перераспределение средств со счетов юридических лиц на счета физических лиц», - считают в фонде.

Также сообщается, что Фонд гарантирования признал данные сделки ничтожными, однако указанные факты не были приняты во внимание судом Киево-Святошинского районного суда, который удовлетворил совместный иск 159 физлиц, оформивших «вклады» по указанной схеме.

Фонд отметил, что подал апелляционную жалобу на решение суда и ожидает ее рассмотрения 26 сентября.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц в июле 2015 года ввел временную администрацию в «Радикал Банк» на основании решения Национального банка о признании его неплатежеспособным. С 10 ноября 2015 года в банке проводится процедура ликвидации.

«Радикал Банк» работал на рынке Украины с 2010 года и входил в группу небольших финучреждений по объему активов. По информации на сайте НБУ, ключевым владельцем банка был гражданин Украины, вице-президент концерна «Укрросметалл» Александр Шпак, которому принадлежал 71% акций банка через «Промышленную инновационную компанию».