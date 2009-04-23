Банкиры неоднозначно оценивают возможность отсрочки налога

Банкиры неоднозначно оценивает возможность перенесения вступления в действие налогообложения доходов физических лиц, полученных от депозитов, размещенных в банках.

Как прокомментировала УНИАН директор департамента розничного бизнеса «БМ Банка» Наталья БАЙДАКОВА, сейчас не время для отмены моратория на налогообложение доходов физических лиц по депозитным вкладам в силу ряда причин. «Очевидно, что данная мера вызовет недовольство вкладчиков, доходы большинства из которых и так существенно уменьшились в связи с кризисом. Также не нужно забывать, что любое раскрытие информации о банковских вкладах является нарушением банковской тайны, а значит, вопрос сохранения банковской тайны должен быть юридически отрегулирован до введения налогообложения на доходы, полученные от размещения депозитных вкладов», - подчеркнула банкир.

Кроме того, Н.БАЙДАКОВА считает, что на сегодня первоочередной задачей является восстановление доверия населения к банковской системе, поэтому “нужно быть очень осторожными в отношении любых нововведений, которые могут вызвать негативную реакцию клиентов банков”.

По мнению председателя правления «БГ Банка» Константина ПОЛОСКОВА, учитывая процент налогообложения, будет откорректирован процент по вкладам физлиц. Он считает, что эти шаги не смогут резко стимулировать отток пассивов из банков. «Те, кто хотел вложить деньги в бизнес или покупку недвижимости, это и делают. В любом случае определенная часть населения будет размещать средства на депозиты в банках», - сказал банкир.

Вместе с этим К.ПОЛОСКОВ подчеркнул, что предложение перенести введение налогообложения на более отдаленный срок продиктовано тем, что у инициаторов также есть сбережения в банках, а налогообложение процентов сократит их доходность.

«С точки зрения экономики страны, эта мера является положительной. Любой доход должен облагаться налогом, а проценты по вкладам тоже являются источником дохода граждан, - уверен К.ПОЛОСКОВ. - В условиях кризиса существует ряд гораздо более существенных факторов, которые непосредственно влияют на доверие граждан к банкам и отток депозитов (девальвация валюты, падение стоимости недвижимости, безработица и т.д.)».

Как сообщал УНИАН, народный депутат Украины от НУ-НС Анатолий ГРИЦЕНКО предложил облагать налогом проценты по депозитным вкладам физических лиц не с 1 января 2010 г., как это предусмотрено Законом «О налоге с доходов физических лиц», а с 1 января 2013 г. (законопроект №4366, зарегистрированный в Верховной Раде 15 апреля).

Автор проекта антикризисного закона уверен, что в условиях кризиса необлагаемость налогом процентов по депозитным вкладам будет влиять на их приток от населения.