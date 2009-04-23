«OTП Банк» решил не выплачивать дивиденды

ЗАО «ОТП Банк» приняло решение не выплачивать дивиденды за 2008 год. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе банка в четверг.

Согласно предоставленной информации, на сегодняшнем собрании акционеров было принято решение направить прибыль за 2008 год в размере 76,6 млн. грн. в резервный фонд банка.

Кроме того, пресс-служба банка цитирует председателя Наблюдательного совета «ОТП Банка» Пала КОВАЧА, который заявил, что «акционеры не рассматривают варианты продажи украинской дочерней структуры и намерены развивать ее самостоятельно».

Справка УНИАН. ЗАО «OTП Банк» создано в 1998 году и сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Активы банка на 1 января 2009 года составляли 33,717 млрд. грн., обязательства – 31,231 млрд. грн., собственный капитал – 2,486 млрд. грн., уставный капитал - 2 млрд. 68,195 млн. грн.

В 2008 году банк получил чистую прибыль 76,595 млн. грн.

На 1 января 2009 года венгерский «OTP Bank» владел 100% ЗАО «ОТП Банк».