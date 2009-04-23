ЕК обеспокоена рефинансированием Украиной внешних долгов

Еврокомиссия обеспокоена вопросами рефинансирования Украиной внешних долгов банков и предприятий.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в докладе о прогрессе Украины в выполнении Плана действий в рамках Европейской политики соседства, представленном сегодня.

“Основную обеспокоенность вызывает рефинансирование банковских и корпоративных краткосрочных внешних долгов”, - отмечается в докладе.

В документе напоминается, что всего на протяжении 2008 года государственный и гарантированные государством корпоративные долги оставались на уровне 11% ВВП.

Как сообщал УНИАН, План действий является практическим инструментом сотрудничества ЕС с третьими странами в рамках Европейской политики соседства. Ежегодно Еврокомиссия готовит отчеты о прогрессе в реализации Плана действий.