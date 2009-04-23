По итогам І квартала 2009 г. чистая прибыль «Диамантбанка» уменьшилась на 27%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, - до 1,551 млн. грн.

Об этом сказано в сообщении банка, обнародованном в газете «Голос Украины» от 23 апреля 2009 г. №73.

Согласно сообщению, в январе-марте т.г. активы банка уменьшились на 2,4% и на 1 апреля составили 1 млрд. 419 млн. 349 тыс. грн., обязательства – на 2,8% - до 1 млрд. 259 млн. 501 тыс. грн., собственный капитал – увеличился почти на 1% - до 159 млн. 848 тыс. грн. Уставный капитал в первом квартале не изменялся и составляет 100 млн. грн.

Справка УНИАН. АБ «Диамантбанк» зарегистрирован Национальным банком Украины 17 ноября 1993 г.

По данным НБУ, на 1 января т.г. акционерами банка являлись ООО «Промышленно-финансовая компания «Энергоинвест» (прямое участие – 21,81%), ООО «Интер-Вент» (прямое участие – 22,638%), ООО «Техно-Инвест» (прямое участие – 25,752%), дочернее предприятие «Голдфилд-Финанс» (прямое участие – 12%).