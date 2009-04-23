"УкрСиббанк" получил 852 млн. грн. убытка

АКИБ «УкрСиббанк» в первом квартале текущего года получил убыток 851,822 млн. гривень по сравнению с 70,841 млн. гривень чистой прибыли по итогам первого квартала 2008 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, за январь-март т.г. активы банка уменьшились на 6% и на 1 апреля составили 52,371 млрд. грн., обязательства – на 5% – до 48,351 млрд. грн., собственный капитал – на 17% – до 4,02 млрд. грн.

Размер уставного капитала банка в первом квартале т.г. не изменялся и на 1 апреля составил 4,005 млрд. грн.

Справка УНИАН. АКИБ «УкрCиббанк» зарегистрирован 18 июня 1990 года, на сегодня входит в группу крупнейших украинских банков.

Основными акционерами "УкрСиббанка" являются BNP Paribas – 51% и ЗАО «Украинская металлургическая компания» – 39,49754%. Украинский бизнесмен Александр ЯРОСЛАВСКИЙ опосредованно владеет 19,7495% акций банка.