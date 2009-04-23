"Укрэксимбанк" сократил прибыль в 17 раз

В первом квартале текущего года «Укрэксимбанк» сократил чистую прибыль в 17 раз, по сравнению с первым кварталом 2008 года, – до 7,643 млн. гривень.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, с начала т.г. активы банка увеличились на 6%, и на 1 апреля составили 51,07 млрд. грн., собственный капитал – в 1,8 раза – до 8,195 млрд. грн., уставный капитал – более чем в 2 раза – до 6,763 млрд. грн. За указанный период произошло сокращение обязательств банка на 2% - до 42,878 млрд. гривень.

Справка УНИАН. ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» («Укрэксимбанк») – кредитно-финансовое учреждение со 100% государственным капиталом.

Прибыль банка в 2008 году составила 622,017 млн. грн.