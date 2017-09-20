Розничная торговля в Украине с начала года выросла на 8,7%

Оборот розничной торговли в Украине в январе-августе 2017 года вырос на 8,7% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 507,918 миллиарда гривень, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

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Накануне Госстат обнародовал только процентное соотношение.

В то же время, в прошлом году Госстат сообщал, что за январь-август 2016 года оборот розничной торговли составил 731,6 миллиарда гривень, что на 226 миллиардов гривень больше по сравнению с данными за 2017 год.

В ведомстве объяснили, что сравнение данных соответствующих периодов прошлого года является не корректным, так как с 2017 года изменилась методология расчёта.

Согласно сообщению, больше всего оборот розничной торговли за 8 месяцев этого года вырос в Закарпатской (на 23,3% - до 11,6 миллиарда гривень), Винницкой (на 18,1% - до 13 миллиардов гривень), Одесской (на 13,5% - до 39,5 миллиарда гривень), Львовской (на 11,8% - до 31,95 миллиарда гривень), Николаевской (на 11,3% - до 11,87 миллиарда гривень) и Сумской (на 10,3% - до 10,12 миллиарда гривень) областях.

Наибольшее снижение роста розничного товарооборота в январе-августе 2017 года было зафиксировано в Волынской области (на 7,1% - до 9,49 миллиарда гривень).

Оборот розничной торговли в августе 2017 года по сравнению с августом 2016 года вырос на 9,8%.

Объем розничного товарооборота предприятий, которые осуществляют деятельность по розничной торговле, в январе-августе 2017 года составил 365,4 миллиарда гривень, что на 8,5% больше показателя за январь-август 2016 года.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в январе-июле 2017 года вырос на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (в сопоставимых ценах) – до 443,824 миллиарда гривень.

В 2016 году оборот розничной торговли в Украине увеличился на 3,7% по сравнению с 2015 годом (в сопоставимых ценах) – до 1,159 триллиона гривень.