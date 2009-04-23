Украина должна обеспечить независимость НБУ

Европейская комиссия считает, что в 2009 году Украина должна усилить внимание к банковскому сектору и обеспечить независимость Национального банка Украины.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в докладе о прогрессе Украины в выполнении Плана действий в рамках Европейской политики соседства, представленном сегодня.

“Рамочное законодательство для решения банковских трудностей было изменено в рамках антикризисного законодательства, одобренного в ноябре 2008 года, и его имплементация остается главным приоритетом для власти в 2009 году”, - подчеркивается в документе.

В докладе также отмечается, что на протяжении 2008 года, несмотря на то, что эти положения содержались в Плане действий, Украина не осуществила мероприятия по усилению независимости Национального банка, однако пообещала это сделать до 2009 года в рамках обязательств перед Международным валютным фондом.

Как сообщал УНИАН, План действий является практическим инструментом сотрудничества ЕС с третьими странами в рамках Европейской политики соседства. Ежегодно Еврокомиссия готовит отчеты о прогрессе в реализации Плана действий.