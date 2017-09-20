В Государственной фискальной службе вышел из строя сервер баз данных

В Государственной фискальной службе (ГФС) сообщили о невозможности полного использования функционала электронных сервисов, что связано с выходом из строя одного из серверов баз данных.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

"Государственная фискальная служба Украины сообщает о невозможности полного использования функционала электронных сервисов ГФС, связанную с выходом из строя одного из серверов баз данных", - говорится в сообщении.

В то же время, о сроках устранения неполадок пока не сообщается.

Как сообщал УНИАН, крупные налогоплательщики в течение января-августа 2017 года перечислили в государственный бюджет Украины 176 млрд грн, что на 21%, или на 30,3 млрд грн, больше перечислений за аналогичный период прошлого года.

Государственный бюджет Украины в январе-августе 2017 года получил 527,553 млрд грн доходов, что на 7,7% больше бюджетной росписи на этот период.

Поступления в госбюджет за этот период на 46,1% выше показателя за аналогичный период 2016 года.