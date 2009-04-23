Межбанк: доллар замер на вчерашнем уровне

Сегодня на украинском межбанковском валютном рынке цены на американскую валюту остались на текущем уровне.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», торги по доллару США на межбанке открылись котировками 8,0450/8,0925 грн., к 11:00 сузился спрэд – 8,05/8,09 грн., и к 12:00 цены установились на значениях 8,0710/8,0795 грн. К закрытию ценовые уровни снизились до 8,0615/8,0775 грн.

В 15:10 Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,70/7,90 грн.

Рублевый рынок открылся на уровнях котировками 0,2373/0,2393 грн., к 11:00 цены поднялись - 0,2376/0,2396 грн. К закрытию торгов цены достигли верха - 0,2392/0,2400 грн. В России курс доллар-рубль упал – 33,66 рублей (-0,2800).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3012/1,3014 долл., а к 15:20 выросли до 1,3053/1,3055 долл. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,4660/10,5340 грн., к 11:00 цены установились на уровне 10,4715/10,5295 грн., а к 12:00 ушли вверх – 10,5190/10,5360 грн. К закрытию торговой сессии ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений 10,5380/10,5650 грн.