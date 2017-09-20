В Британии хотят заключить соглашение о зоне свободной торговли с Украиной после Brexit

В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии хотят заключить соглашение о зоне свободной торговли с Украиной после Brexit.

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Об этом сказал министр по делам Европы и Америки Великобритании сэр Алан Данкан в интервью интернет-изданию "Европейская Правда".

"Сейчас есть свободная торговля Украина-ЕС. Но как только мы выйдем из Евросоюза, мы хотим получить новое соглашение между Украиной и Соединенным Королевством, которое будет похоже на ваше соглашение с ЕС или даже лучше его", - заявил Данкан.

Он заверяет, что когда Британия окончательно выйдет из ЕС, торговля не прекратится. В частности, по его словам, торговля может вестись по таможенным ставкам ВТО.

"Но нам действительно нужно соглашение с Украиной о свободной торговле и свободном доступе бизнеса, которое поможет обоим государствам", - добавил он.

Также его спросили, будет ли дублировать новое соглашение ставки и другие нормы, которые есть в соглашении о зоне свободной торговли "Украина-ЕС".

"Вполне возможно, что соглашение будет почти идентично европейскому. Но вероятно, что во время переговоров мы увидим возможность записать в нем даже более выгодные условия. И, поскольку переговоры будут только между Киевом и Лондоном, ничто нас не будет сдерживать", - заявил Данкан.

Вместе с тем он сказал, что сейчас "Британия не имеет права начинать формальные торговые переговоры, пока она является членом ЕС".

"Но ничего не мешает нам начать неформальный диалог с Украиной, и во время этого диалога прийти к согласию (о параметрах торговли после Brexit), которое в дальнейшем может быть очень быстро формализовано. Дипломатические дискуссии касательно этого уже начались", - заявил Данкан.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября Соглашение об ассоциации в части углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной с Европейским Союзом окончательно вступило в силу.

Соглашение об ассоциации является основным инструментом для более тесного сближения Украины и ЕС: оно способствует углублению политических отношений, усилению экономических связей и взаимному уважению общих ценностей.

В частности, экономическая часть соглашения, углубленная и всеобъемлющая зона свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения своих торговых отношений и экономического развития. Ведь оно открывает новые рынки для Украины, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.