В первом квартале т.г. «Брокбизнесбанк» сократил чистую прибыль в 3 раза, по сравнению с первым кварталом 2008 года, - до 6,893 млн. гривень.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, с начала т.г. активы банка сократились на 5%, и на 1 апреля составили 13,47 млрд. грн., обязательства – на 6% – до 11,155 млрд. грн. За январь-март т.г. размер собственного капитала банка существенно не изменялся и на конец первого квартала составил 2,315 млрд. грн., уставный капитал оставался на уровне 1,865 млрд. грн.

Справка УНИАН. АБ «Брокбизнесбанк» основан в 1991 году.

Основными акционерами банка являются Сергей БУРЯК (на сегодня занимает должность председателя Государственной налоговой администрации Украины) - прямое участие 48,3230%, опосредованное - 46,9931%; Александр БУРЯК - прямое участие - 46,9931%, опосредованное - 48,3230%.