«ВТБ Банк» сократил чистую прибыль

ОАО «ВТБ Банк» в первом квартале текущего года сократило чистую прибыль на 15%, по сравнению с первым кварталом 2008 года, – до 8,285 млн. гривень. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, с начала т.г. активы банка сократились на 6%, и на 1 апреля 2009 года составили 26,521 млрд. грн., обязательства – на 7% - до 24,052 млрд. грн. За январь-март т.г. размер собственного капитала банка существенно не изменялся и на конец первого квартала составил 2,469 млрд. грн., уставный капитал оставался на уровне 2,159 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» (до марта 2007 года – банк «Мрия») основано в 1992 году.

Чистая прибыль «ВТБ Банка» в 2008 году увеличилась почти в 5 раз – до 55,8 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,8902% акций ОАО «ВТБ Банк».