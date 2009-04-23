Банк «Форум» получил 87 млн. грн. убытка

Банк «Форум» (Киев) в I квартале 2009 года получил убыток 86,685 млн. грн., в сравнении с 11,951 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, за январь-март т.г. активы банка уменьшились на 5%, и на 1 апреля 2009 года составили 19,385 млрд. грн., обязательства – на 9% – до 16,942 млрд. грн. За указанный период размер собственного капитала банка увеличился на 29% - до 2,443 млрд. грн., уставного капитала – на 39% - до 2,260 млрд. грн.

Справка УНИАН. Акционерный коммерческий банк «Форум» создан в 1994 году.

Прибыль банка по итогам 2008 года составила 10,3 млн. грн.

В начале марта 2008 года немецкий "Commerzbank" приобрел 60% + 1 акция украинского АКБ «Форум» за 435 млн. евро. "Commerzbank" также имеет опцион на приобретение дополнительного пакета в размере до 25% акций банка «Форум» в течение последующих 36 месяцев.