"Дочерний банк Сбербанка России" получил убыток

В первом квартале 2009 года ОАО «Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) получило убыток в 142,299 млн. гривень по сравнению с 7,133 млн. гривень чистой прибыли в первом квартале 2008 года. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, за январь-март т.г. активы банка уменьшились на 4%, и на 1 апреля 2009 года составили 4,654 млрд. грн., обязательства – на 1% – до 3,722 млрд. грн., собственный капитал – на 13% - 932,242 млн. грн.

Размер уставного капитала банка в первом квартале не изменялся и на 1 апреля 2009 года составил 839,929 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО ««Дочерний банк Сбербанка России» (г. Киев) является 100% дочерним банком АБ «Сберегательный банк Российской Федерации» (г. Москва). До июня т.г. банк назывался ЗАО «Банк НРБ», зарегистрирован Национальным банком Украины в июне 2001 года.

Чистая прибыль банка по итогам 2008 года увеличилась в 2,5 раза, по сравнению с 2007 годом, и составила 50,76 млн. грн.