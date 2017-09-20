Госбюджет-2018: финансирование ГФС увеличат почти в полтора раза

Финансирование Государственной фискальной службы в проекте государственного бюджета на 2018 год увеличено по сравнению с прошлым годом более чем на 45%, до 11,8 миллиарда гривень, говорится в сообщении пресс-службы ГФС.

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Согласно сообщению, это даст возможность продолжать реформирование службы и держать на достойном уровне зарплаты для сотрудников.

В сообщении отмечается, что уже в этом августе ГФС удалось повысить зарплаты сотрудникам, благодаря чему приостановился отток кадров.

"Специалисты уже испытывают надежду, позитив и перспективу и даже начинают возвращаться к службе. А еще несколько месяцев назад была такая ситуация, когда в день по всей службе по всей Украине увольнялось до 10 человек", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада обнародовала утвержденный Кабинетом министров и зарегистрированный в парламенте 15 сентября проект госбюджета на 2018 год с показателем дефицита в 77,9 миллиарда гривень, или в 2,4% ВВП.

Согласно отчету Международного валютного фонда по итогам третьего пересмотра программы расширенного финансирования EFF для Украины, бюджетный дефицит нашей страны должен составить 3% ВВП в 2017 году, 2,5% - в 2018-м, 2,3% – в 2019-м, 2,1% в 2020-м и 2% в 2021 году.