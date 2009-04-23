«Кредитпромбанк» сократил чистую прибыль в 5,5 раза

В первом квартале т.г. «Кредитпромбанк» (г. Киев) сократил чистую прибыль в 5,5 раза, по сравнению с первым кварталом 2008 года, – до 2,142 млн. гривен. Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, с начала т.г. активы банка сократились на 6%, и на 1 апреля 2009 года составили 13,55 млрд. грн., обязательства – на 7% - до 11,954 млрд. грн., собственный капитал – на 1% - до 1,596 млрд. грн. За январь-март т.г. размер уставного капитала банка оставался на уровне 1,350 млрд. грн.

Справка УНИАН. ОАО "Кредитпромбанк" является правопреемником ООО "Инкомбанк-Украина", созданного в 1997 году.

Основными акционерами банка являются: компания "Homertron Trading Limited" (Ирландия) - 34,0038%, гражданин Греции Константинос ПАПУНИДИС - 6,6929%, опосредованное участие – 72,5875%, "Fintest Holding Limited" (Кипр) - 38,5837%.