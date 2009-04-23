«ПриватБанк» сократил чистую прибыль

КБ "ПриватБанк" (г. Днепропетровск) в первом квартале текущего года сократил чистую прибыль на 4%, по сравнению с первым кварталом 2008 года, - до 339,389 млн. гривень.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации ГКЦБФР.

Согласно предоставленной информации, с начала т.г. активы банка сократились на 7%, и на 1 апреля 2009 года составили 74,366 млрд. грн., обязательства – на 8% - до 65,859 млрд. грн. При этом, собственный капитал банка увеличился на 4% - до 8,507 млрд. грн. В январе-марте т.г. размер уставного капитала банка оставался на уровне 5,685 млрд. грн.

Справка УНИАН. ЗАО КБ «ПриватБанк» (г. Днепропетровск) основано в 1992 году.

Чистая прибыль «ПриватБанка» по итогам 2008 года составила 1,292 млрд. грн.

Основными акционерами "ПриватБанка" являются Игорь КОЛОМОЙСКИЙ (владеет 49,02% акций) и Геннадий БОГОЛЮБОВ (48,86%).