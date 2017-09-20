Нацбанк ожидает роста экономики в этом году выше прогноза

Текущая динамика показателей реального сектора и результаты первого полугодия 2017 года свидетельствуют об увеличении вероятности того, что экономический рост по итогам текущего года превысит прогноз Национального банка о годовом росте реального ВВП Украины на 1,6%.

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Об этом говорится в комментарии Национального банка относительно уточненных показателей Государственной службы статистики Украины, согласно которым рост ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении замедлился до 2,3% с 2,5% кварталом ранее.

"Темпы роста реального ВВП превысили оценки Национального банка, опубликованные в инфляционном отчете за июль 2017 года", - говорится в комментарии.

По прогнозам регулятора, незначительное замедление роста экономики продолжится и во втором полугодии.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины во втором квартале 2017 года в годовом выражении – по сравнению со вторым кварталом 2016 года – вырос на 2,3%, по сравнению с первым кварталом 2017 года - на 0,6%.

В первом квартале ВВП Украины в годовом выражении вырос на 2,5%, по сравнению с предыдущим кварталом - снизился на 0,3%.

За 2016 год ВВП Украины вырос на 2,3%, при этом рост был зафиксирован впервые за последние 4 года.

По прогнозам Национального банка, рост ВВП Украины в 2017 году ожидается на уровне 1,6%.

Всемирный банк и Международный валютный фонд прогнозируют рост ВВП Украины в 2017 году на 2%.