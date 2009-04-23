«Кредобанк» получил убыток в 19 млн. грн.

«Кредобанк» в I квартале 2009 года получил убыток 19,136 млн. грн., в сравнении с 1,802 млн. грн. чистой прибыли в первом квартале 2008 года.

Об этом говорится в сообщении банка, обнародованном в системе раскрытия информации Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно предоставленной информации, за январь-март активы банка увеличились на 5% и на 1 апреля 2009 года составили 6,267 млрд. грн., обязательства – на 6% – до 6,193 млрд. грн. За указанный период размер собственного капитала банка уменьшился на 22% - до 73,629 млн. грн., размер уставного капитала не изменялся и на конец периода составил 526,869 млн. грн.

Справка УНИАН. ОАО «Кредобанк» (Львов) создано в 1990 году.

Активы банка на 1 января 2009 г. составили 6 млрд. 383 млн. 885 тыс. грн., обязательства – 5 млрд. 848 млн. 4 тыс. грн., собственный капитал – 535,881 млн. грн., уставный капитал – 526,869 млн. грн.

Чистая прибыль ОАО «Кредобанк» по итогам 2008 года составила 168,932 млн.

грн.

По данным банка, на 1 января 2009 года 98,5619% его акций владел польский акционерный банк «Общая сберегательная касса» (PKO BP SA).