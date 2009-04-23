Возобновление финансирования стройпроектов ожидается осенью

Возобновление финансирования строительных проектов ожидается осенью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель совета директоров Украинской строительной ассоциации (УБА) Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ.

По его словам, ценовое дно рынке жилья уже «нащупывается», а стоимость жилья опускаться ниже себестоимости не будет (минимальная себестоимость строительства 1 кв. м в Киеве – 8 тыс. грн.).

Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ отметил, что сегодня на рынке есть предложения, когда жилье продают дешевле, но это обусловлено тем, что компании демпингуют, чтобы выполнить обязательства и завершить краткосрочные объекты.

На сегодня, по его словам, наметилась тенденция, когда компании пересматривают свои стратегии и реструктуризируют обязательства. Кроме того, иностранные компании проявляют интерес к коммерческой и гостиничной недвижимости, чтобы успеть купить ее «по хорошей цене».

Председатель совета директоров УБА считает, что неопределенная ситуация на рынке жилья продлится некоторое время, а осенью ожидается возобновление финансирования строительства.

При этом Л.ПАРЦХАЛАДЗЕ опасается того, что население перестало инвестировать в покупку жилья, что может привести по окончанию кризиса (2009-2010 гг.) к огромному отложенному спросу и, как следствие, к росту стоимости жилья.