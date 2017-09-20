Украина до конца октября выполнит все условия для получения транша в 600 миллионов евро

Украина обязалась выполнить до конца октября все условия, необходимые для выделения Европейской комиссией третьего транша макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро.

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Об этом журналистам в среду в Брюсселе, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН о перспективах получения этого транша, сказали после завершения двусторонних переговоров вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис и министр финансов Украины Александр Данилюк.

"Этот вопрос был предметом обсуждения с министром Данилюком, и есть четкие обязательства с украинской стороны решить все вопросы, которые остаются. Также есть обязательства с обеих сторон работать в направлении успешного завершения программы макрофинансовой помощи", - сказал Домбровскис.

При этом вице-президент ЕК отметил, что времени остается немного. "Времени, действительно, остается мало, но есть еще некоторое время для завершения действий (процедурных действий со стороны Европейской комиссии для выделения транша - УНИАН) - до конца этого года. Но понятно, что к концу следующего месяца нам нужно понять, где мы находимся относительно вопросам того, что еще остается сделать, и какого прогресса ожидать в последующие пару месяцев", - констатировал он.

В свою очередь Данилюк подтвердил факт предоставления Брюсселю "сильных обязательств с украинской стороны". "Будет очень важным эффективное сотрудничество между всеми государственными органами, которые к этому привлечены, также и парламента. У нас очень напряженная повестка дня реформ на следующие пару месяцев", - подчеркнул он.

При этом министр уточнил, что речь идет о пенсионной реформе, реформе в сфере здравоохранения, законодательстве в сфере приватизации. "Это достаточно насыщенная повестка дня. Мы должны использовать этот момент, чтобы решить наиболее важные реформы, которые также являются частью (условий) пакета макрофинансовой помощи. Да, обязательства есть, и я уверен, что мы добьемся успеха", - убежден Данилюк.